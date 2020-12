Xbox Series X|S, il nuovo trailer si concentra sull'audio 3D delle console Microsoft

Xbox Series X|S vengono presentate da un nuovo trailer incentrato sulle capacità di audio 3D spaziale integrate nelle console Microsoft, che potete vedere qui sotto come una sorta di rappresentazione grafica del suono spaziale che le next gen sono in grado di produrre.

L'audio 3D spaziale è una caratteristica propria di Xbox Series X|S ma su cui Microsoft non aveva ancora puntato molto dal punto di vista comunicativo, al contrario di Sony che ha invece parlato subito molto diffusamente del suo Tempest Engine in grado di fornire audio tridimensionale.

Tuttavia, la comunicazione in questo senso sta partendo ora anche da parte di Microsoft, che ha nei giorni scorsi offerto anche la possibilità di provare una dimostrazione dell'audio 3D con un video specificamente progettato.

Xbox Series X|S sono in grado di supportare in esclusiva le tecnologie Dolby Atmos, DTS:X e Windows Sonic, offrendo dunque diverse soluzioni per poter ottenere l'audio spaziale, utilizzabile sia attraverso impianto apposito, sia attraverso le casse della TV che direttamente in cuffia.

Nel caso voglia approfondire l'argomento, peraltro, vi rimandiamo alla nostra guida in video su come attivare l'audio spaziale per le cuffie su Xbox Series X|S, mentre per l'applicazione più diffusa e specifica di tali tecnologia bisognerà probabilmente aspettare anche un più ampio numero di titoli next gen, visto che quelli attualmente compatibili non sono ancora moltissimi (sebbene l'audio 3D si applichi a tutti i giochi, solo alcuni hanno un sound design specificamente studiato per sfruttarlo al meglio).