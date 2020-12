Star Wars Squadrons: l'update 4.0 include contenuti gratis

Motive Studios ha rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato a Star War Squadrons, parliamo precisamente dell'update 4.0. Secondo quanto indicato dalla patch note ufficiale, questo update introduce non solo una serie di correzioni a vari problemi emersi nel gioco negli ultimi tempi, ma anche nuovi contenuti gratis.

Precisamente, l'update 4.0 introduce in Star Wars Squadrons i caccia stellari B-wing della Nuova Repubblica e i TIE defender dell'Impero. Introduce anche la possibilità di creare match personalizzati, oltre alla mappa Fostar Haven per le modalità Fleet Battle e Dogfight. A tutto questo, si somma il supporto ufficiale a TrackIR: si tratta di una novità che sarà gradita a molti giocatori PC, quindi non possiamo che lodare la scelta degli sviluppatori.

Come detto, inoltre, non mancano correzioni per vari problemi di Star Wars Squadrons. Ad esempio, il lato server del matchmaking è stato migliorato, è stato risolto un problema che portava al crash del gioco, bug grafici legati agli effetti di luce, oltre a errori che causavano il mancato danno di alcune armi o la scomparsa di alcuni nemici. Come sempre, il download dell'update 4.0 di Star Wars Squadrons sarà avviato in automatico al primo avvio di Steam o della piattaforma di riferimento.

Quelle di Squadrons non sono le uniche novità recenti del mondo Star Wars: sappiamo infatti che Hayden Christensen sarà Darth Vader e nove serie Star Wars sono in arrivo su Disney+.