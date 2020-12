Cyberpunk 2077: Google Stadia lancia frecciate ai problemi di PS4 e Xbox One

Cyberpunk 2077 sta avendo diversi problemi sulle "vecchie" console, ovvero PS4 e Xbox One, e Google Stadia ha pensato bene di sfruttare la sua situazione di vantaggio lanciando delle frecciatine contro le altre console, sostenendo di avere la soluzione ai problemi tecnici riscontrati con il semplice utilizzo del proprio servizio.

A dire il vero si tratta di riferimenti molto vaghi e leggeri, ma è chiaro che ci sia un intento di lieve trollaggio da parte di Google Stadia nei confronti delle console di base, protagoniste di prestazioni alquanto imbarazzanti per quanto riguarda Cyberpunk 2077.

"Avete ancora problemi a far funzionare Cyberpunk 2077 con i vecchi hardware? Abbiamo una soluzione per voi! Provate Stadia, su cui il gioco funziona alla grande e che vi consente di lanciarvi nel gioco senza download o patch"

Questo è quanto si legge in uno dei tweet pubblicati oggi dalla piattaforma di gioco in streaming creata da Google, mentre in un altro messaggio leggiamo che "Cyberpunk funziona a meraviglia su Stadia", riprendendo quanto riportato da alcune analisi tecniche che hanno in effetti rilevato come Cyberpunk 2077 per Stadia sia la versione migliore dopo quella PC, con PlayStation e Xbox battute.