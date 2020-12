Fall Guys Stagione 3: il trailer del nuovo livello Tundra Run

IGN USA ha svelato in anteprima il nuovo trailer dedicato a Fall Guys Winter Knockout, ovvero la Stagione 3 del party game di Mediatonic. Il filmato è dedicato a un nuovo livello in arrivo, chiamato Tundra Run. Secondo quanto possiamo vedere, lo sviluppatore ha deciso di puntare soprattutto sulla varietà in questo caso.

Tundra Run rientra nella categoria di livelli che chiedono di gareggiare per giungere per primi al traguardo. Gli ostacoli lungo la via, però, sono molteplici. Il livello è infatti diviso in più percorsi, ognuno caratterizzato da punti di forza e punti di debolezza, che possono variare anche a seconda dei vostri gusti e delle vostre abilità.

Ad esempio, è presente uno stretto percorso, tutto curve, sul fianco di una collina, dove vengono anche sparate palle di neve da alcuni cannoni. C'è però anche una zona ricolma di pacchi regalo che lanciano guantoni da box, oppure una scalata su un fianco ripidissimo della collina, con l'interferenza di un ventilatore. Ci sono anche dei blocchi rimbalzanti che ci rispediscono indietro come in un flipper ma che possono anche aiutarci a superare certi ostacoli se usati correttamente.

Non è certamente uno dei percorsi più semplici a disposizione del gioco, ma siamo certi che molteplici fan di Fall Guys erano in cerca di un po' di varietà e di sfida, dopo mesi passati all'interno degli stessi livelli. La Stagione 3, vi ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 15 dicembre 2020, come annunciato con il trailer dei The Game Awards 2020.