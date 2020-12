Elden Ring: niente trailer ai The Game Awards, la community risponde con i meme

Questa notte è andato in onda uno dei più grandi eventi del 2020: i The Game Awards. Tra i molti premi, Geoff Keighley ha consegnato anche quello del "Gioco più atteso": a vincere è stato Elden Ring, ovvero l'attesissima prossima opera di From Software e Hidetaka Miyazaki. Il gioco, dopo il primo annuncio, è completamente scomparso dai radar. I The Game Awards 2020 sembravano il momento adatto per un nuovo reveal, con magari una data di uscita. Purtroppo, così non è stato.

La community di Elden Ring, simboleggiata dal sub-reddit r/eldenring, non l'ha presa ovviamente bene. Per superare questo nuovo "lutto", internet ha ovviamente risposto in un solo modo: con i meme. Tra tutti, quello che riportiamo qui sotto probabilmente simboleggia più di tutti il sentimento della community nelle ultime ore.

Il ritardo di Elden Ring comincia a divenire sospetto, dobbiamo ammetterlo. Considerando che le campagne pubblicitarie devono iniziare mesi prima del rilascio del gioco, viene da pensare che Elden Ring sia ancora lontano dall'uscita. Non abbiamo inoltre visto nemmeno una singola immagine con grafica in-game.

Con un mix di rumor, leak e annunci ufficiali, possiamo affermare che Elden Ring sarà un gioco più aperto rispetto a quelli precedenti di Miyazaki. Pur essendo sempre un souls-like, si approccerà all'esplorazione e all'interazione con il mondo di gioco in modo diverso. Sappiamo inoltre che la mitologia attorno alla quale è stata scritta la trama del gioco è opera di George R. R. Martin, autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco (e molte altre opere, come "Il battello del delirio", il romanzo di Martin preferito da Miyazaki).

Speriamo che l'attesa non sia ancora lunga, per ora non possiamo fare altro.