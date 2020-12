Perfect Dark, nuove immagini e dettagli sull'esclusiva Xbox di The Initiative

Perfect Dark è stata sicuramente una delle maggiori sorprese dell'evento Game Awards 2020 andato in scena la notte scorsa, confermando varie voci di corridoio e presentandosi con un trailer come una sorta di reboot della storica serie, di cui sono emersi anche alcuni dettagli, oltre a immagini relative ad artwork.

Dopo tante supposizioni dei mesi scorsi, è stato dunque confermato che il primo gioco del team The Initiative è Perfect Dark, ma il trailer di presentazione mostrato nella nottata di ieri non ha spiegato molto per quanto riguarda il gameplay e i contenuti del gioco.

Alcuni elementi chiave possono però essere desunti a partire dall'intervista in video pubblicata da Microsoft a corredo della presentazione del gioco, che rimane ancora molto vaga ma può aiutare a capire qualcosa di più sul nuovo progetto.

Nell'intervista, riportata qui sotto, possiamo vedere il game director Dan Neuburger, il design director Drew Murray, lead writer Christine Thompson e il capo dello studio, Darrell Gallagher, spiegare qualcosa della loro visione di Perfect Dark, da cui emergono i seguenti dettagli.

Quello che emerge dall'intervista è che Perfect Dark sarà basato sullo spionaggio, sull'agire sotto copertura, sull'usare trucchi per ingannare i nemici e penetrare in luoghi senza essere visti, utilizzando anche gadget ed equipaggiamenti speciali, come in una sorta di stealth action.

Tuttavia, ci saranno anche fasi in stile shooter con azione più serrata e l'uso di armi da fuoco, il tutto con una protagonista femminile, un agente segreto speciale esperto di crimini corporativi, che dovrebbe proprio essere Joanna Dark, a questo punto.

La storia si basa sulla fantascienza legata a problemi ecologici, con un rischio di disastro ambientale su larga scala all'interno di una guerra tra corporazioni per il controllo del mondo. The Initiative sostiene di essere onorata di gestire una proprietà intellettuale come Perfect Dark ma di dover essere anche molto attenta a come la utilizza: "bisogna evitare di avere una devozione eccessiva per il passato, ma anche non trascurarlo, bisogna trovare una giusta via di mezzo", sostengono nell'intervista.

Grande attenzione sembra essere riposta nella parte narrativa del gioco, che avrà grande importanza, inoltre gli sviluppatori sembrano voler far capire che la meccanica di gioco, incentrata sul controllo di una super spia, sarà diversa da quella di uno shooter tradizionale. Inoltre, The Initiative sembra insistere alquanto su capacità di movimento superiori allo standard, con la possibilità di interagire con elementi dello scenario in maniera peculiare. Qui sotto potete vedere anche tre nuovi concept art da parte di uno degli illustratori al lavoro su Perfect Dark.