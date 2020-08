Xbox Series X: un Perfect Dark in terza persona da The Initiative, Jeff Grubb è sicuro

Xbox Series X potrebbe avere un nuovo Perfect Dark, che l'ormai noto giornalista di VentureBeat diventato insider a tempo pieno (o quasi) Jeff Grubb è ormai sicuro sia in sviluppo presso The Initiative, l'ancora misterioso team interno agli Xbox Game Studios.

Il team The Initiative, nel frattempo, ha proseguito l'allargamento del suo formidabile organico assumendo recentemente 16 nuovi sviluppatori provenienti da Respawn Entertainment, Crystal Dynamics, Naughty Dog, Bungie e altri team noti, andando ad arricchire quello che sembra a tutti gli effetti un dream team dello sviluppo videoludico.

Nonostante questo continuo lavoro dietro le quinte, del progetto in corso presso il team diretto da Darrell Gallagher non ci sono ancora notizie e non è stato presentato nemmeno all'Xbox Game Showcase di questa estate, dunque non abbiamo informazioni ufficiali, tuttavia da molto tempo si parla di un possibile riferimento a Perfect Dark.

Jeff Grubb, in particolare, è sicuro che si tratti di un Perfect Dark costruito come uno sparatutto in terza persona, secondo quanto ha riferito nel corso del podcast di Kinda Funny andato in onda nelle ore scorse. "Significa Perfect Dark, gente", ha affermato Grubb parlando del progetto di The Initiative, rispondendo "lo è" a chi chiedeva se il suo pensiero sia uno sparatutto in terza persona su Perfect Dark.

"Non so se Perfect Dark possa essere qualcosa su cui Microsoft abbia intenzione di spendere potenzialmente centinaia di milioni di dollari, sembra una scommessa rischiosa", ha fatto notare Andrea Rene nel corso del podcast, ma Grubb si è dimostrato decisamente sicuro, in risposta: "Ne hanno l'intenzione, è Perfect Dark".

Infine, la questione è stata ribadita anche su Twitter: "Confermare è una parola forte", ha risposto Grubb a chi chiedeva se la sua era una conferma del gioco, precisando inoltre che "Potrebbe non essere esattamente Perfect Dark, ma essere comunque un gioco legato a quell'universo".

D'altra parte, il gioco è ricomparso di recente nelle voci di corridoio quando Microsoft ha registrato due nuovi account su Twitter, uno su Fable (legato evidentemente al gioco che è stato poi annunciato per Xbox Series X) e uno appunto su Perfect Dark, che potrebbe dunque realizzarsi anche questo.