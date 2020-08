Black Desert Online Prestige Edition: l'MMO arriva in edizione fisica su PS4 e X1

Koch Media e Pearl Abyss si sono accordate per portare nei negozi la Black Desert Online Prestige Edition, ovvero l'edizione fisica del celebre MMO. Questa edizione da collezionisti sarà disponibile per PS4 e X1 entro la fine del 2020.

La Black Desert Prestige Edition includerà tanti contenuti in-game esclusivi come il premium Costume set (Shudad Glorie Premium Set, un animale aggiuntivo e altro). La Prestige Edition sarà disponibile per Playstation 4 ed Xbox One più avanti quest'anno. Koch Media è co-publisher e responsabile di tutte le attività retail di lancio della Prestige Edition.

Black Desert è un MMORPG action open-world con una grafica accattivante e un sistema di combattimento basato sulle abilità che ridefinisce il genere. Black Desert ha il sistema di personalizzazione dei personaggi più sviluppato di qualsiasi gioco attualmente sul mercato, permettendo agli utenti di ricreare se stessi con degli avatar unici. L'MMO è noto per i suoi controlli intuitivi, il mondo ben progettato e la vasta storia, che è stato lanciato con successo in oltre 150 paesi e 12 lingue per oltre 30 milioni di utenti registrati.

Per avere qualche informazione in più vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Desert Online.

Kevin Kim, CBO di Pearl Abyss ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di comunicare questa partnership oggi. Siamo rimasti colpiti dalla competenza e dalla combinazione di un pensiero globale basato sulla conoscenza locale che questa collaborazione con Koch Media ci offre. Gli standard elevati stabiliti da Koch Media per il lavoro di tutti i loro team in tutto il mondo ci incoraggiano ulteriormente ad aprire nuovi mercati e raggiungere nuovi target di pubblico con l'accordo di pubblicazione fisica."

Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media GmbH ha aggiunto: "Siamo felicissimi di lavorare con un partner così straordinario come Pearl Abyss. Tutti i nostri team non vedono l'ora di supportare questo fantastico MMORPG che entra nei mercati in edizione fisica. L'alta qualità dell'edizione rimasterizzata e il feedback travolgente dei giocatori ci assicurano che questa sarà una grande pubblicazione per noi come gruppo aziendale nei nostri mercati".

Ecco i contenuti della Black Desert Prestige Edition:

Animale esclusivo

Shudad Glorie Premium Set

Value Package (30 giorni)

Enhancement Help Kit

Advice of Valks (+40)

15 x Blessed Message Scrolls (100min)

2000 Pearls

Cosa ne pensate?