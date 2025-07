Il gameplay di Perfect Dark non sarebbe reale: non c'era alcun gioco sotto

Come vi abbiamo segnalato ieri, 2 luglio, Microsoft sta licenziando circa 9.000 persone nelle proprie divisioni e Xbox è tra queste. Nel mezzo degli allontanamenti, la sezione videoludica ha cancellato alcuni giochi, come Everwild di Rare e Perfect Dark di The Initiative , che è anche stata chiusa.

Dietro Perfect Dark non c'era ancora un vero gioco

Sebbene Phil Spencer - capo di Xbox - avesse affermato all'epoca che quanto mostrato era una sezione giocabile di Perfect Dark, Khan afferma che in realtà era solo una "vertical slice", una porzione creata ad hoc per una dimostrazione ma non una vera rappresentazione del gameplay del videogioco.

Secondo quanto indicato, The Initiative e il team di Crystal Dynamics (famoso per Tomb Raider ma che è entrato a guidare Perfect Dark supportando The Initiative) fino a quel punto avevano creato delle "vertical slice" intriganti da vedere ma che non avevano alcun fondamento e che non stavano producendo un vero gioco completo. Khan afferma quindi di non essere affatto sorpreso del fatto che il gioco sia stato cancellato e il team chiuso.

Va precisato che le "vertical slice" in ambito videoludico sono assolutamente normali, ma perlopiù internamente: sono dei modi per mostrare ai dirigenti cosa aspettarsi dall'opera completa, ma non sono veri pezzi di un gioco completo. Alle volte le "vertical slice" vengono mostrate al pubblico, per iniziare a mostrare il videogioco nel mentre dietro le quinte si lavora ai veri contenuti.

Potete considerarlo qualcosa di simile al video della demo tecnica di The Witcher 4 dello State of Unreal: non è "vero" ma dà un'idea di cosa aspettarsi. Nel caso di Perfect Dark, però, non c'è più nulla da attendere.