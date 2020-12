Cyberpunk 2077 per Stadia è la versione migliore dopo quella PC, PlayStation e Xbox battute

La versione Stadia di Cyberpunk 2077 è migliore di quelle Xbox e PlayStation. Stando alle testimonianze di chi ci sta giocando, il gioco non soffre degli stessi problemi delle due piattaforme citate: risulta quindi essere davvero fluido e molto stabile, con oltretutto un ottimo dettaglio grafico, senza i terribili glitch spuntati nelle scorse ore e senza crash.

Naturalmente i bug ci sono, ma siamo al livello della versione PC, quindi è perfettamente fruibile. Se vogliamo si tratta di una piccola vendetta della bistrattata piattaforma di Google, che oltretutto consente di giocare al titolo di CD Projekt Red anche a chi non dispone di un sistema particolarmente performante (basta un browser e una buona connessione a internet).

Qualcuno si starà chiedendo come mai lo studio polacco abbia curato questa versione più di quelle PS4 e Xbox One... in realtà non dovrebbe averlo fatto. Informazioni provenienti da un nostro contatto, voluto rimanere anonimo per non incorrere in problemi, vogliono infatti che il port sia stato curato da Google stessa, per essere certa di avere il gioco al lancio sulla sua piattaforma. Evidentemente l'investimento ha fruttato.

