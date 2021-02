Nintendo: Reggie Fils-Aime parla dei momenti migliori passati con la grande N

L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, in una recente intervista con GamerTag Radio, ha parlato di quali sono stati i momenti migliori della sua leggendaria carriera all'interno della grande N. "Sarebbe come chiedere di scegliere tra i miei figli", ha detto Reggienator, che ha comunque raccontato di come i due momenti più iconici della sua presidenza siano anche tra i suoi momenti preferiti.

Per tutti i fan della grande N, infatti, il nome di Reggie Fils-Aime è associato al momento di grande rivalsa di Nintendo. Quando, dopo gli insuccessi dell'N64 e del GameCube, tutti la davano per spacciata. Poi comparve all'E3 un ragazzone che con la lingua spigliata e una presenza che bucava lo schermo ha cambiato la percezione dell'azienda.

E quel celebre E3 nel quale disse "Mi chiamo Reggie e sono qui a dare calci nel culo, segnare i nomi e creare giochi" è senza dubbio uno dei momenti migliori della carriera dell'ex Presidente. "È stato un momento fenomenale," ha detto. "In quello stesso E3 abbiamo mostrato un trailer di quello che sarebbe diventato Twilight Princess e abbiamo visto la stampa piangere... Letteralmente! Quei ragazzi avevano fiumi di lacrime su volto!"

Un altro momento iconico è stato il lancio di Wii. "Eravamo Mr. Iwata, Mr. Miyamoto, io e una persona che aveva vinto la possibilità di stare sul palco con noi. È stato un momento magico." Anche perchè Reggie Fils-Aime in quell'occasione disse un'altra di quelle frasi che lo resero immortale. "Il mio corpo è pronto", annunciò prima di pesarsi con Wii Fit davanti ad una platea mondiale e lanciando alle stelle il valore dell'azienda.

"Ogni momento è stato differente. E ognuno di essi è stato speciale. Ognuno di loro ha aiutato il business a crescere e hanno spinto il brand e i prodotti in avanti. Sono queste cose che hanno reso questi 15 anni con l'azienda così importanti," ha detto.

E, invece, quale è il momento che preferite della carriera di Reggie Fils-Aime in Nintendo?