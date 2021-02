Horizon Zero Dawn: un gioco per PS VR potrebbe essere in sviluppo, nuovi indizi

Firesprite, il team che ha realizzato l'horror roguelite "The Persistence" per PlayStation VR, sta cercando nuovo personale per un nuovo gioco. Perché è interessante? Perché potrebbe trattarsi di uno spin-off dedicato a PS VR di Horizon Zero Dawn. Andiamo però con ordine.

Il nuovo annuncio di lavoro segnala che il/la candidato/a lavorerà a un "progetto action adventure per VR adattato da uno dei franchise multimilionari di maggior successo e originali del mondo console degli ultimi dieci anni." Precedenti annunci di lavoro avevano svelato che il team è al lavoro su un gioco basato su un videogame "multimilionario di genere azione GDR". Era anche stato precisato che si trattava di un gioco per PS VR. Inoltre, un anno fa un rumor aveva svelato che Sony stava esplorando l'idea di creare uno spin-off per PlayStation VR di Horizon Zero Dawn.

Sommando tutte queste informazioni, possiamo quindi prendere in considerazione l'idea che Firesprite sia al lavoro proprio su un gioco PS VR di Horizon Zero Dawn. Ovviamente, non si tratta di un'informazione ufficiale e la descrizione dell'annuncio di lavoro non fa riferimento ad alcun gioco specifico. È possibile che si tratti di un'altra IP, magari non di Sony.

Horizon Zero Dawn e l'intero franchise sono di certo uno dei nomi più importanti nel portfolio di Sony PlayStation. L'arrivo su PC ha reso le avventure di Aloy ancora più famose e, entro la fine del 2021, dovremmo vedere in azione il seguito, Horizon Forbidden West, a meno di ritardi. Un gioco VR dedicato all'opera di Guerrilla Games aiuterebbe inoltre le vendite dell'hardware o di un suo possibile nuovo modello.

Per ora si tratta però solo di speculazioni. In attesa di nuove informazioni, vi segnaliamo che Horizon Forbidden West sarà più grande e migliore di Zero Dawn, secondo Ashly Burch. Vi ricordiamo anche che PlayStation Talents ha presentato le sue esclusive PS5 per il 2021.