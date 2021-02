Videogiochi: un studio rivela le esperienze migliori per le persone ipovedenti

Una ricerca effettuata da DFC ha rilevato che ad agosto 2020 oltre 3 miliardi di persone in tutto il mondo stavano giocando ai videogiochi. Con l'avvento di nuovi giochi da console tra cui PS5 e Xbox Series X, il numero di gamers in tutto il mondo è destinato a crescere.

Lo studio è stato commissionato dal sito Lenstore, che ha esaminato i giochi più popolari di tutti i tempi che offrono diverse modalità di gioco (tra cui la modalità per daltonici) per determinare il gioco più accessibile alle persone affette da disturbi visivi. Inoltre, lo studio analizza i giochi più popolari del 2020, per scoprire quanto siano accessibili ai giocatori disabili.

Un nuovo studio rivela i videogiochi migliori che le persone ipovedenti possono giocare grazie agli aiuti e agli effetti grafici introdotti al loro interno. Su tutti spicca The Last of Us 2 , un gioco che anche da questo punto di vista si è dimostrato curato all'inverosimile, ma sono tante le produzioni che hanno delle opzioni pensate per venire incontro a chi coloro affetti da disabilità visive.

I giochi più accessibili

I giochi più accessibili del 2021 per ipovedenti.

Analizzando i giochi più popolari accessibili a persone affette da disturbi visivi, non sorprende che The Last of Us Part II del 2020 sia il miglior videogioco per le persone con disabilità visive: l'editore, Naughty Dog, si è proposto di creare un gioco accessibile a quanti più giocatori possibile ed ha ottenuto ciò fornendo 60 impostazioni di accessibilità.

Il gioco è fornito di pre impostazioni di accessibilità consigliate per la vista, l'udito ed i movimenti; ed i giocatori possono modificarle in modo che si adattino alle proprie esigenze individuali.

Inoltre, il gioco è uno dei pochi nel settore con sintesi vocale incorporata ed offre una serie di caratteristiche di gioco - salta i puzzle, evita di cadere e nasconditi dai nemici - create apposta per soddisfare le esigenze degli ipovedenti.

Infine, The Last of Us Part II Include filtri per protanopia, daltonismo e tritanopia, oltre a colorazione HUD personalizzabile.

The Last of Us Part II è disponibile solo su PlayStation 4. Il secondo gioco più accessibile dell'elenco, World of Warcraft, è limitato ai giocatori di PC, ed è uno dei giochi più vecchi della lista, uscito nel 2004.