Captain Tsubasa: Rise of New Champions: Hino, Aoi e Owairan si aggiungono al cast

Bandai Namco ha annunciato che questa primavera tre nuovi personaggi si aggiungeranno al cast di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Tutti i fan dell'anime e del manga conosceranno sicuramente le nuove aggiunte, ovvero Ryoma Hino, Shingo Aoi e Mark Owairan.

Si tratta di tre formidabili calciatori che hanno sfidato Tsubasa e i suoi compagni quando hanno cercato fortuna al di fuori del campionato giapponese, per mettersi alla prova contro alcuni tra i più forti e conosciuti atleti del mondo.

Mark Owairan, per esempio, è il Capitano della Nazionale giovanile dell'Arabia Saudita. È chiamato il Principe del Deserto ed è l'erede della famiglia reale, oltre che un difensore strabiliante.

Shingo Aoi è uno studente del secondo anno che ammira Tsubasa. È sempre sorridente e non si arrende mai, ma questo carattere gioviale non gli impedisce di essere un avversario ostico sul campo da gioco, uno dei pochi giovani giapponesi in grado di poter giocare al fianco della "Generazione d'oro".

Ryoma Hino è un giocatore giappo-uruguagio che si è trasferito in America per confrontarsi con i giocatori della sua generazione. Si tratta di un attaccante potente e letale, che dopo aver affrontato Tsubasa si unirà alla nazionale del Sol Levante.

Ognuno di questi personaggi arriverà con il suo set unico di abilità e può essere aggiunto al proprio dream team. Atteso da molti fan di vecchia data come il messia, Captain Tsubasa: Rise of New Champions si è rivelato un gioco solido e divertente. L'arrivo di nuovi personaggi potrebbe portare nuova linfa alle avventure di Tsubasa e soci, cosa ne pensate?