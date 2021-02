Magic: The Gathering - Kaldheim, i mazzi più interessanti

Vi proponiamo alcune dei mazzi più interessanti da utilizzare con l'uscita del nuovo set in Magic: The Gathering Arena - Kaldheim

Vi abbiamo raccontato di come Kaldheim sia stata una espansione in continuità con Zendikar Rising a livello di proposta. Ma le ultime giornate sono state molto intense a livello di ban, con ancora una volta Wizards of the Coast che si è ritrovata a dover tornare su alcune sue scelte per salvaguardare il corretto ed equo svolgimento delle partite. Alla luce dunque degli utlimi avvenimenti e di quanto affermato nella nostra recensione vi proponiamo i mazzi più interessanti da utilizzare su Magic: The Gathering Arena - Kaldheim.

Cosima Control Standard Magic: The Gathering Arena - Kaldheim: la lista del mazzo Cosima Control Partiamo da un mazzo che all'interno del meta attuale ha sicuramente un discreto numero di matchup sfavorevoli, soprattutto con deck molto solidi quali il Dimir Rogue. Chi ama giocare Control troverà sicuramente divertente questo mazzo, ma lo diciamo subito: se sperate di riuscire a salire di grado facilmente e senza difficoltà giocando Control, questo è il meta sbagliato per voi. Cosima Control è un mazzo che vi farà comunque divertire. Cosima, Dea del Viaggio, carta centrale è un ottima Carta Bifronte Modale (CBM) e una delle più divertenti tra quelle inserite in Kaldheim. Tutto il gioco ruota attorno a lei, alle counter spell, a Tifone di Squali e al solito, classico, Ugin. Esiliate Cosima, giocate terre e rimettetela sul campo di battaglia ricolma di segnalini +1/+1 assieme a un numero corposo di squaletti.

God Inexorable Standard Magic: The Gathering Arena- Kaldheim: la card list del mazzo God Inexorable Parlando di mazzi molto divertenti da usare, non possiamo non citarvi il God Inexorable che utilizza quasi tutte le carte più forti inserite con il set di Kaldheim partendo da un archetipo, ovvero le carte creatura Dio. Il mazzo è molto costoso in termini di numero di copie Mitiche e Rare richieste e soprattutto ne esistono di molto più performanti con costo minore. Il motivo per cui lo abbiamo inserito è semplice: è tremendamente divertente da utilizzare e quando si vince, si vince annichilendo l'avversario. Come tutti i mazzi combo vede chiaramente gioco con la mano perfetta o la pescata giusta al momento giusto, però a differenza di tanti altri 5C, God Inexorable ha la possibilità di forzare alcune giocate grazie alle CBM Esika e Kolvori e all'incantesimo In Cerca di Potere. L'obiettivo è riuscire a giocare il retro di Esika e Koma il prima possibile, attraverso le forzature indicate prima, mettere pressione all'avversario per poi finirlo con Vorinclex, Kogla e Polikranos. L'alternativa è riuscire a giocare Tibalt Planeswalker in modo da far rage quittare l'avversario. Divertimento assicurato.

Golgari Elves Standard Magic: The Gathering Arena - Kaldheim: la card list del mazzo Golgari Elves Uno dei mazzi più performanti nel meta attuale è sicuramente la Tribe Elfo che trova diverse collocazioni in deck Mono Verde o Golgari (Nero/Verde). Quello che vogliamo proporvi oggi è la nostra versione personale con cui abbiamo raggiunto Diamante tranquillamente e con cui abbiamo anche sfidato numerosi esponenti della community nel recente Streamer Event dedicato proprio a Kaldheim. La variante sul tema è la sinergia innescata tra le terre neve, l'Apripista Boreale e l'applicazione di segnalini +1/+1. Giocando questa versione con terre neve avrete un modo in più per aumentare il numero di segnalini sui vostri Elfi. Inutile dire che la combo principale è riuscire a giocare Vorinclex e Tyvar in modo da attivare subito la terza abilità del nuovo Planeswalker e finire l'avversario nel giro di un paio di turni. Ottimi matchup contro tutti, qualche difficoltà contro i mazzi con tanti removal. Una soluzione alternativa è giocare la variante a 64 carte con l'aggiunta di due Coltivare e due Evento di Estinzione.