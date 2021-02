Magic: The Gathering - Kaldheim, la Recensione

Il 2021 sarà un anno molto importante per Magic, in questi dodici mesi infatti vedranno la luce alcune delle espansioni più chiacchierate degli ultimi anni. Ad aprire le danze ci penserà il freddo di Kaldheim, ma nel corso dell'anno potremmo vi ricordiamo che vedremo finalmente il tanto sperato incontro tra Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons. Dopo un nutrito numero di ore passate sul nuovo set (anche grazie al recente Streamer Event che ci ha garantito 24 ore di accesso anticipato) siamo pronti a offrirvi il nostro giudizio finale nella recensione di Magic: The Gathering Arena - Kaldheim .

Due piani e una filosofia

Kaldheim non è uno stravolgimento. Non aspettatevi dunque lo stesso effetto deflagrante che creò Zendikar quattro mesi fa, perché il nuovo set è un'espansione in continuità che vuole cementificare nei giocatori ciò che di buono il piano noto per le esplorazioni ha portato all'interno del gioco. Non ci gireremo intorno, le Carte Bifronte Modali (CBM) si sono rivelate ciò che vi avevamo predetto, ovvero un grande spartiacque nei fan, ma allo stesso tempo un'importantissima rivoluzione negli approcci a Magic. Il freddo piano di Kaldheim, che abbiamo avuto modo di raccontarvi in uno speciale dedicato, vi accompagnerà tra miti e leggende norrene facendovi sentire a casa tra meccaniche inedite e graditi ritorni.

Partiamo appunto dalle CBM: il ciclo delle terre "Passaggio" è finalmente concluso e tutte le accoppiate di colori sono ora disponibili come terre rare. A fare la differenza però sono le introduzioni di CBM creatura/equipaggiamento e creatura/planeswalker. Queste carte stanno già dominando il meta in alcuni mazzi top tier (il 5c God ad esempio, o il Boros Equip) e vedono gioco in diverse situazioni esterne alla creazione di mazzi ad hoc. Come vi abbiamo detto in più occasioni, avere questo genere di possibilità di scelta e di stratificazione di approcci in fase di deck building è chiaramente il punto di forza delle Carte Bifronte Modali, una qualità in grado davvero di fare la differenza.

Nonostante il ritorno massiccio di Giganti ed Elfi nel set di Kaldheim sono le Saghe e i Polimorfi ad avere trovato il consenso maggiore degli appassionati. Dopo le nostre prove ci sentiamo di dire che in effetti sono questi ultimi due ritorni ad avere il più alto impatto in-game. A differenza di quanto visto in Theros, le Saghe di Kaldheim sono carte che hanno una maggiore influenza nel gioco. Alcune di esse sono in grado addirittura di essere utilizzare come finisher al turno quattro o cinque. Per quanto riguarda le carte Polimorfo e la parola chiave Cangiante, da soli vi fanno capire come allo stato attuale siano carte utilissime, potendo vedere gioco in quasi il 90% dei mazzi Tribal o Party, mazzi che nei primi giorni stanno dominando le classifiche.

Quello che invece ci ha lasciato piuttosto perplessi è la scarsa (allo stato attuale) utilità delle nuove parole chiave: Predire e Vanto. Queste meccaniche entrano poco nelle sinergie dei mazzi migliori attuali e solo in rari casi vengono sfruttate a dovere. Prima dell'uscita ufficiale del set ci eravamo detti molto curiosi di come avrebbero potuto influenzare le scelte strategiche dei giocatori, ad oggi però riteniamo che queste meccaniche siano il vero tallone d'Achille di Kaldheim. La possibilità di attivare effetti dopo un attacco e la possibilità di pagare un costo di mana irrisorio per pianificare l'utilizzo di una carta nei turni successivi non sono stati in grado, ad oggi, di creare quell'effetto dirompente che si aspettava nel pubblico.