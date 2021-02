PS5: l'elenco dei titoli giocati nel profilo risulta spesso sballato, utenti confusi

L'elenco dei titoli giocati nel profilo utente di PS5 sta dando più di qualche problema ai giocatori, che sono confusi dalla situazione. Sostanzialmente ci sono molte testimonianze di grossi errori nella visualizzazione, con giochi a caso messi al posto di quelli che si sono effettivamente giocati.

L'immagine sottostante, presa da Liam Croft di Push Square, mostra che il redattore ha completato Rez Infinite al 100%, ottenendo tutti i Trofei. Peccato che non sia vero, nel senso che quella voce appartenga in realtà a Gone Home: Console Edition. Stando a quanto riportato, più si scorre la lista, più gli errori si moltiplicano, con giochi lanciati anni prima che appaiono al posto di quelli effettivamente giocati.

Secondo l'utente ShaiHulud del forum di Push Square, il bug potrebbe essere stato causato dalla demo Maiden di Resident Evil Village. Come afferma egli stesso, la situazione non è tragica, ma è abbastanza fastidiosa, soprattutto per chi ama rimirare i suoi progressi e andare a rivedere il suo storico. Probabilmente Sony sistemerà tutto con un fix rapido, quindi non temete.