PlayStation Plus: oggi è l'ultimo giorno per scaricare i giochi gratis di gennaio

Gennaio è ormai finito e da domani arriveranno i nuovi giochi del PlayStation Plus. Oggi 1° febbraio 2021 potete però ancora scaricare i giochi gratis del mese scorso, ossia Maneater per PS5 e Greedfall e Shadow of the Tomb Raider per PS4 (giocabili in retrocompatibilità sulla console next-gen).

Se non lo avete ancora fatto, andate a riscattarli immediatamente, o non li troverete più. Ovviamente da domani in poi potrete comunque acquistarli, ma non è la stessa cosa.

Da domani saranno anche disponibili i giochi PS Plus di febbraio 2021, un mese davvero ricchissimo in cui gli abbonati riceveranno in dono Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition e Concrete Genie. Da specificare che il primo della lista è un titolo completamente inedito che sarà regalato per due mesi di fila. Doveva far parte della line up di lancio della console next-gen, ma Sony ha deciso di darlo con il Plus, probabilmente per via dell'accoglienza ricevuta in fase di annuncio.