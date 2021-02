Final Fantasy VII: mod consente di giocarlo in alta risoluzione e con personaggi moderni

La mod Satsuki Yatoshi, o SYW, consente di giocare alla versione PC di Final Fantasy VII in alta risoluzione e con i personaggi modernizzati, esaudendo in un colpo solo il sogno di moltissimi giocatori, che speravano fosse Square Enix a realizzare qualcosa del genere in via ufficiale.

Arrivata alla sua quinta versione, SWY è basata sull'intelligenza artificiale, ossia sfrutta tecniche di deep learning per aumentare la risoluzione delle risorse di gioco. Inoltre è completamente configurabile e consente di decidere cosa mettere in alta risoluzione e cosa no, in base anche al PC che si possiede. Alcune opzioni, come ad esempio le animazioni avanzate, sono molto esose e potrebbero causare dei rallentamenti.

Comunque sia avviando la mod sarà possibile impostare in alta risoluzione i seguenti elementi di Final Fantasy VII: i fondali 2D, la mappa del mondo, i fondali delle battaglie, gli effetti delle battaglie, i minigiochi, i font e i menù di gioco e i filmati. Volendo si potranno anche introdurre dei personaggi più moderni al posto di quelli originali, e si potranno sostituire le musiche della versione PC con quelle della versione PlayStation.

Ma non finisce qui, perché SYW permette anche di selezionare la risoluzione dello schermo, le librerie grafiche da utilizzare per il rendering, lo scaling della risoluzione di rendering, il livello di anti aliasing, Vsync, filtro ansiotropico e altro ancora. Insomma, è un ottimo lavoro che svecchia davvero in modo incredibile Final Fantasy VII. Non siamo dalle parti di Final Fantasy VII Remake, ma immaginiamo che molti fan potrebbero preferire questo approccio per modernizzare il gioco.

Final Fantasy VII con la mod SYW applicata

SWY download e altre informazioni