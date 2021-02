Payday 3: Microsoft potrebbe finanziare e pubblicare il gioco

Potrebbe essere Microsoft a finanziare e pubblicare Payday 3, con un accordo che prevederebbe l'arrivo del gioco su Xbox Game Pass dal giorno di lancio. Per adesso si tratta soltanto di un'indiscrezione, ma proveniente da tre differenti fonti, tutte considerate attendibili (chi più, chi meno).

A riprenderla sono stati infatti gli insider Alvaro, famoso per aver svelato alcune informazioni segrete sugli Xbox Game Studios, CheesyMcSqueezy, meno noto dell'altro, ma non prono a riportare falsità, e il podcast XboxEra.

Come già accennato, l'accordo tra Microsoft e Starbreeze prevederebbe il finanziamento delle fasi finali dello sviluppo di Payday 3 e l'arrivo dal giorno di lancio sull'Xbox Game Pass. Microsoft potrebbe chiedere anche una qualche forma di esclusiva, quantomeno temporale, in modo da non farlo uscire da subito su PS5. Si parla anche di esclusiva per l'Epic Games Store in ambito PC.

In questo modo Starbreeze risolverebbe definitivamente i suoi problemi finanziari, tirandosi su dal baratro in cui era caduta anni fa, per via della folle gestione dello studio della dirigenza precedente.