Bethesda: trailer di Starfield, forse per l'evento dedicato

Bethesda starebbe preparando il primo trailer di Starfield, dovrebbe essere mostrato al mega evento di presentazione dedicato all'ingresso negli Xbox Game Studios. Stando a quanto si dice, sarà un momento storico per Xbox e Microsoft vuole festeggiarlo a dovere, con una specie di Direct dedicato.

Dopo Jeff Grubb, a riportare la notizia è stato l'insider SKULLZI, considerato attendibile sulle cose di Bethesda (ha verificato molti rumor riguardo a Starfield e The Elder Scrolls VI).

"Non prendetelo per oro colato, ma ho sentito che c'è in preparazione un grosso video di marketing di Bethesda, di cui farà parte Starfield. In realtà ho sentito di più, ma non posso parlare. Comunque sia, incrociate le dita."

SKULLZI ha anche specificato che l'evento non si terrà a breve, ma fra qualche mese, probabilmente nel periodo delle grandi fiere di settore (aggiungiamo noi). Del resto l'acquisizione di Bethesda non è ancora definitiva, quindi non avrebbe senso mostrare qualcosa prima di aver sistemato le questioni burocratiche.