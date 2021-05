Tomb Raider: il cosplay di Lara Croft di illyne_cosplay è letale

Lara Croft è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. La protagonista di Tomb Raider, infatti, è uno dei personaggi più iconici dei videogiochi, ma non solo. È una delle eroine moderne più iconiche degli ultimi anni. Il cosplay di Lara Croft di illyne_cosplay riesce a replicare in maniera perfetta la nuova versione dell'eroina di Square Enix, tanto letale quanto bella.

L'originale Lara Croft è un personaggio del 1996, nato in contemporanea col primo Tomb Raider. Si trattava di un'eroina senza paura, determinata, letale e implacabile. Dopo il grande successo dei primi capitoli, però, il suo successo è un po' scemato e con lui anche l'efficacia di quel genere di eroe.

Tra le tante cose positive che fece, il reboot del 2013 riuscì a centrare pienamente la "trasformazione" di Lara Croft. La Tomb Raider divenne un personaggio più sfaccettato, umano e credibile, per questo motivo più moderno e vicino alle esigenze del pubblico contemporaneo. Una trasformazione che riavvicinò Miss Croft al suo pubblico e ad un nuovo successo.

Il cosplay di illyne_cosplay mette in scena proprio questa seconda versione di Lara Croft, più sporca, umana e fragile, ma non per questo meno affascinante e letale. Il cosplay è perfetto sia nel costume e nell'interpretazione, che nell'ambientazione selvaggia, per un risultato davvero notevole.