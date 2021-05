The Witcher 3, il cosplay di Ciri di lucas.cosplaycastle è grintoso

Ciri è un personaggio molto amato dai e dalle cosplayer, così come il gioco da cui proviene la sua figura iconica: The Witcher 3. Vediamola in questo cosplay di lucas.cosplaycastle che l'ha interpretata con una grinta incredibile, pur senza rinunciare alla femminilità del personaggio.

Il costume sembra essere davvero accurato, così come la parrucca bianca che riproduce alla perfezione i capelli spudorati e ribelli di Ciri. Ottimo anche il lavoro fatto sulla spada, identica a quella vista nel gioco. Da notare infine la location scelta per lo scatto, perfettamente in linea con il personaggio, sia quello videoludico, sia quello letterario.

Cirilla Fiona Elen Riannon è un personaggio chiave della saga di The Witcher, il cui destino è legato a doppia mandata a quello di Geralt di Rivia, il protagonista assoluto. Di lei è meglio parlare poco perché ogni informazione potrebbe essere un'anticipazione per qualcuno, soprattutto quelli che non hanno letto i libri e stanno seguendo la serie Netflix.

Se la vostra esistenza dipende dai cosplay, andate a guardare il cosplay di Brigitte di gardani_angelica, il cosplay di Jessie del Team Rocket da Lie_Chee, il cosplay di Pikachu firmato annjelife, il cosplay di Bela Dimitrescu di Kev, il cosplay di Tifa di eeelyeee, il cosplay di Lady Dimitrescu firmato Livia De Luca, cosplay di Daniela Dimitrescu da Lada Lyumos, il cosplay di Tanjiro vs Spider-Mom di Akemi101, il cosplay di Lady Drimitrescu di yayahan e il cosplay di Himiko Toga di sailorscholar, e illuminatevi d'immenso.