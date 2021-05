Kirby: il team di sviluppo è pronto a portarlo al livello successivo

HAL Laboratory, il team di sviluppo che gestisce i giochi legati a Kirby, è pronto a portare il personaggio al livello successivo. A dirlo è stato il game director Shinya Kumazaki, che ha parlato di Kirby: Star Allies per Nintendo Swith come del gioco che ha messo fine alla penuria di platform su console.

Aver raggiunto questo obiettivo, insieme all'aggiunta del multiplayer cooperativo, richiestissimo dai fan, ha lasciato in HAL Laboratory la sensazione di aver raggiunto un traguardo importante. In che direzione andrà Kirby Kumazaki non l'ha chiarito, ma ha raccontato di stare sperimentando molto e di discutere spesso con i colleghi sul futuro della serie. Il team attuale, secondo lui, è il "culmine dei migliori aspetti del franchise di Kirby."

Già in passato alcuni sviluppatori di HAL Laboratory avevano parlato delle novità in arrivo per Kirby. Ad esempio il lead action programmer Katsuyoshi Sumitomo disse, in un'intervista con la rivista Famitsu, che il prossimo gioco dovrà essere il vertice del franchise. Il design director Riki Fuhrmann parlò addirittura di realizzare uno spin-off non action. Chissà che non abbia vinto proprio la sua sua idea.

Probabilmente è presto per giocare a un nuovo Kirby, visto che il precedente, Kirby: Star Allies, è uscito nel 2018. Comunque sia non vediamo l'ora di saperne di più e di vedere tornare sui nostri schermi il personaggio rosa.