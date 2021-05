Ring Fit Adventure: studio dimostra che aiuta a combattere i dolori lombari cronici

Stando a uno studio, Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è ottimo per alleviare i dolori lombari cronici che possono colpire arrivati in età adulta. Il gioco in sé è anche molto divertente, ma se vogliamo il suo lato curativo è un ottimo surplus, che lo valorizza.

A condurre lo studio è stata la facoltà di medicina dell'Università di Chiba, che sta conducendo diversi esperimenti per verificare i benefici sulla zona lombare del combinare videogiochi ed esercizi fisici.

All'esperimento hanno partecipato quaranta persone, tutte afflitte da lombalgia cronica. A venti partecipanti selezionati casualmente è stato chiesto di giocare a Ring Fit Adventure una volta a settimana per 40 minuti alla volta, mentre agli altri venti partecipanti sono state date delle medicine.

Dopo otto settimane sono stati verificati i punteggi del dolore e dello stato psicologico dei pazienti: chi ha giocato a Ring Fit Adventure ha mostrato non solo dei miglioramenti fisici, ma anche psicologici. Hanno raccontato di meno dolori lombari e di aver trovato modi più efficaci per affrontarli. D'altro canto, i pazienti che hanno preso solo le medicine, non hanno mostrato alcuni miglioramento.

Insomma, se avete problemi lombari e vi siete già rivolti a degli specialisti (che è sempre la prima cosa da fare), non vi resta che acquistare Nintendo Switch con una copia di Ring Fit Adventure. Naturalmente giocateci, unendovi ai già più di dieci milioni che lo hanno fatto.