Nintendo Switch: numeri da capogiro per la console ibrida

Nintendo Switch sta facendo delle vendite davvero impressionanti. Nintendo ha appena svelato i dati aggiornati della sua console nel resoconto dell'anno fiscale chiuso il 31 marzo 2021, che parlano di ben 84,59 milioni di unità vendute dal lancio, per 587,12 milioni di giochi. Tanto per fare dei confronti, Nintendo 3Ds ha venduto 75,94 milioni di unità nel suo ciclo di vita (quasi concluso), per 386,48 milioni di giochi, mentre Wii U ha venduto 13,56 milioni di unità, per 103,35 milioni di giochi.

Nintendo Switch ha quasi raggiunto Nintendo Wii, che vendette 101,63 milioni di unità nel suo intero ciclo di vita, per 921,85 giochi. Ancora distaccato Nintendo DS, che vendette ben 154,02 milioni di unità, per 948,74 giochi.

Parlando dell'anno fiscale appena concluso, Nintendo Switch ha venduto la bellezza di 28,83 milioni di unità, così divise: 20,32 milioni di Nintendo Switch e 8,51 milioni di Nintendo Switch Lite. Pensate che solo a Natale Nintendo è riuscita a vendere 11,57 milioni di console. In totale sono stati venduti 230,88 milioni di giochi. Non c'è nemmeno da dire che i profitti della casa di Mario sono stati da record.

Per l'anno fiscale corrente, Nintendo prevede di poter vendere altre 26,5 milioni di Nintendo Switch, per 205 milioni di giochi. Per l'anno fiscale 2022 invece, le previsioni parlano di 25,5 milioni di console per 190 milioni di giochi. In ogni caso è probabile che entro l'anno la console ibrida riesca a superare i 100 milioni di unità vendute, probabilmente nel periodo natalizio.