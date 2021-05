Animal Crossing: New Horizons da record, nei dati aggiornati delle vendite software di Nintendo

Nintendo ha pubblicato i dati aggiornati relativi ai suoi giochi più venduti per Nintendo Switch, che mostrano dei numeri incredibili per Animal Crossing: New Horizons. Pensate che pur essendo da poco più di un anno sul mercato, è riuscito a vendere 32,63 milioni di copie, arrivando a ridosso di Mario Kart 8 Deluxe, che di copie ne ha vendute 35,39 milioni (ma è da molti più anni disponibile all'acquisto).

Per il resto ottimo il risultato di Ring Fit Adventure, che ha superato i 10 milioni di copie vendute nonostante le diffidenze iniziali, così come quello di Pokémon Spada e Scudo, ormai oltre i 21 milioni di copie vendute.

Comunque sia va detto che praticamente tutti i giochi più grossi lanciati da Nintendo per Switch continuano a fare delle vendite ottime, compreso The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha venduto più di 22 milioni di copie.