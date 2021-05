Nintendo: il 2020 è stato il miglior anno di sempre, Switch punta a battere Wii e DS

Il 2020 è un anno che Nintendo ricorderà a lungo. Questo perché il colosso di Kyoto è stato quello in grado di intercettare meglio le nuove esigenze legate alla pandemia, vendendo un numero spropositato di giochi e console. La conseguenza, è, ovviamente, un anno da record dal punto di vista dei profitti. Per Nintendo, infatti, si è trattato del miglior anno di sempre, con Switch che punta a battere il successo per periodo Nintendo Wii e DS.

Nei recenti risultati fiscali Nintendo ha registrato un profitto operativo di 640.63 miliardi di yen, quasi 5 miliardi di euro. Un risultato da record anche considerando tutti i produttori di console. Nessun concorrente ha mai raggiunto questi profitto da record. Ovviamente il confronto, in questo caso, va fatto con le divisioni gaming di Sony e Microsoft, non con le aziende nel loro complesso, visto che sono multinazionali gigantesche e stratificate.

Il record precedente era del 2009 con 555,26 miliardi di yen, 4,2 miliardi di euro. Quasi raddoppiate le entrate del comunque ottimo 2019: Nintendo si era fermata a 352,37 miliardi di yen. Con una previsione di 500 miliardi per il 2021, Nintendo Switch punta a diventare la console di maggior successo della grande N, surclassando l'era Nintendo Wii/DS, al momento la migliore per Nintendo.

Ecco la classifica dei migliori 5 risultati di sempre per un produttore di videogiochi:

Nintendo, FY 2021: 640.63 Bn yen

Nintendo, FY 2009: 555.26 Bn yen

Nintendo, FY 2008: 487.22 Bn yen

Nintendo, FY 2010: 356.57 Bn yen

Nintendo, FY 2020: 352.37 Bn yen

Anche Wario naviga nell'oro.

Tutto, o quasi, è merito di Animal Crossing: New Horizons, che ha registrato numeri da record.