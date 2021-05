Resident Evil Village: nude mod spoglia Chris Redfield e lo dota di una prorompente erezione

Chi lo ha detto che i modder PC producono nude mod soltanto per i personaggi femminili dei videogiochi? Un modder di Resident Evil Village ha pensato bene di spogliare Chris Redfield e di dotarlo di una prorompente erezione.

La mod si chiama "Naked Chris Erected" ed è stata creata da TrieuPham. Purtroppo non possiamo fornirvi un link diretto perché su queste pagine non possiamo mostrare erezioni, ma vi basterà cercarla su Nexus Mods, dopo aver disattivato il filtro dei contenuti per adulti, e la troverete in men che non si dica.

Chris è nudo!

Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil Village è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Resident Evil Village, dove abbiamo scritto:

Resident Evil Village si dimostra un'eccellente evoluzione del capitolo precedente, in grado di amalgamare gli aspetti migliori di alcuni dei capitoli più vecchi e integrarli nella formula della prima persona: il risultato è un gioco che non perde mai di ritmo, molto del quale è deciso comunque da voi e dalla vostra propensione a esplorare, sia narrativamente sia in termini di gameplay. Ci abbiamo visto un pizzico dei primissimi Resident Evil nel level design e nella predisposizione dei puzzle, così come Resident Evil 4 l'ha fatta da padrone in altri contesti; questo comunque non porta il gioco a essere solo un pastone di idee riciclate, poiché mantiene comunque una precisa identità e gestisce i vostri stati d'animo in un modo che un'ipotetica terza persona non avrebbe veicolato alla stessa maniera. È un peccato che si dimostri fin troppo criptico in alcuni punti, una scelta che potrebbe rimandare alla pubblicazione di futuri DLC, e l'area d'azione ristretta di alcuni nemici permette di approfittarsi di loro senza entrare davvero in conflitto. Al di là di quelle che potremmo davvero definire imperfezioni, più che veri e propri difetti, Resident Evil Village è un ottimo capitolo di mezzo che riannoda molti fili del passato ma, al contempo, si spalanca a un futuro ancora più pieno di domande. C'è tensione, esplorazione, combattimento, tutto quello che potete desiderare e anche di più.