YouTube: riapparso Lui Calibre, accusato di molestie sessuali su delle minorenni

La star di YouTube Lui Calibre, che vanta più di cinque milioni di seguaci, è stato accusato di molestie sessuali su delle minorenni. Stando alle vittime, lo youtuber avrebbe usato la sua fama per predare, manipolare e abusare delle ragazze.

A raccontare del comportamento di Calibre, al secolo Luis Frederick Pablo, sono state alcune delle sue vittime, secondo le quali lo youtuber, ora trentaseienne, le ha contattate quando minorenni chiedendo delle loro foto esplicite. Egli stesso ha spedito alle ragazze dei suoi nudi e ha tradito alcune delle sue compagne.

Syanne, una delle accusatrici, nonché sua ex, ha raccontato che Calibre non ha mai avuto rimorsi, sensi di colpa o la consapevolezza di stare sbagliando: "Ha trattato le ragazze come spazzatura, arrivando anche a condividere le loro foto di nudo (alcune di minorenni) senza alcun consenso."

Syanne ha raccontato che otto ragazze le hanno raccontato storie sulle molestie di Calibre ed è convinta che ce ne siano molte altre che non hanno ancora parlato. La donna ha creato un vero e proprio dossier, con screenshot di messaggi di calibre che dimostrerebbero la sua condotta.

Uno dei messaggi recita: "Pensi che abbia violato una legge perché hai detto di amarmi, mi hai inviato dei nudi e io li ho accettati? Hai fatto quello che fanno tutte le ragazze che vogliono le mie attenzioni." Un altro messaggio è ancora più brutale: "Se me le invii (delle foto esplicite ndr) io posso farci quello che mi pare."

In California, il luogo in cui vive Lui, è illegale condividere i nudi delle persone se inviati in privato. Syanne ha anche accusato Calibre di averla costretta a fare sesso diverse volte mentre erano insieme. Le accuse risalgono ormai a un anno fa, ma sono diventate virali in questi giorni, costringendo Calibre a riapparire, dopo un lungo periodo di silenzio. Certo, il messaggio, che potete leggere di seguito, è abbastanza criptico, ma almeno è qualcosa.