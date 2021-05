GTA 6: l'account Twitter turco di Rockstar Games ha pubblicato la mappa?

L'account Twitter turco di Rockstar Games ha pubblicato quella che, stando alla descrizione, sarebbe la mappa di GTA 6. Ora, la fonte non è la solita gola profonda di 4chan, ma molti hanno espresso più di qualche dubbio sulla bontà dell'immagine, per via delle modalità con cui è stata pubblicata.

C'è chi ha addirittura ipotizzato che chi si occupa dell'account stia trollando gli utenti, visto che GTA 6 non è stato ancora neanche annunciato. Oppure è stato fatto qualche grosso errore e ora abbiamo effettivamente davanti la mappa dell'attesissimo gioco di Rockstar, seguito di uno dei videogiochi più venduti di sempre.

La presunta mappa di GTA 6

In linea di massima, se questa fosse davvero la mappa di GTA 6, ci troveremmo di fronte a un open world davvero immenso, molto più grande di tutti i GTA precedenti. Certo, la qualità dell'immagine non è delle migliori e non consente di fare chissà quali valutazioni (altro punto a favore della tesi che la vuole finta), ma non conoscendone la natura e il perché sia finita online, ci si può accontentare anche solo di appurare la presenza di diversi biomi e di varie aree cittadine.