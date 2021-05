Hades per PS4 classificato in Corea, in arrivo su PlayStation?

Hades è stato classificato in Corea in una misteriosa versione PS4, cosa che potrebbe presagire il prossimo arrivo dell'eccellente dungeon crawler roguelike sulle console Sony PlayStation, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.

La registrazione di questa versione presso il The Game Rating and Administration Committee of Korea risale in effetti al 30 aprile, ma è stata resa pubblica solo di recente. Come sempre, la comparsa del gioco non è un indizio sufficiente a farci prendere la cosa per certa, ma spesso casi di questo tipo si sono poi rivelati veritieri come anticipazioni degli annunci ufficiali.

Hades è in assoluto uno dei migliori giochi del 2020

D'altra parte, è abbastanza ovvio che Hades sia destinato ad arrivare su altre piattaforme, considerando il successo riscosso su PC e Nintendo Switch, sia dalla parte della critica, essendo uno dei giochi più premiati del 2020, sia come riscontro da parte del pubblico, che ha dimostrato di apprezzare molto la creatura di Supergiant Games.

Considerando il periodo, è possibile che un annuncio del genere possa arrivare nei pressi dell'E3 2021, visto che siamo ormai a un mese di distanza dalla fiera e potrebbe essere il momento giusto per annunciare l'arrivo di Hades su altre piattaforme. Restiamo dunque in attesa di eventuali delucidazioni sul caso, nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Hades per capire come mai sia un gioco così atteso.