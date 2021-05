Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X: la patch 4.5 porterà i 60 fps

Watch Dogs: Legion si aggiornerà ancora con una nuova patch intermedia, che però è destinata a portare delle novità notevoli, visto che l'update 4.5 previsto arrivare nei prossimi giorni porterà con sé l'aggiunta fondamentale dei 60 fps su PS5 e Xbox Series X.

L'aggiornamento 4 di Watch Dogs: Legion, dopo essere stato in un primo momento rimandato, è stato poi messo a disposizione la settimana scorsa, con diverse correzioni e aggiunte applicate all'action game open world di Ubisoft che l'hanno reso ancora più evoluto e ricco.

Watch Dogs Legion: Mina è il nuovo personaggio aggiunto con l'update 4

Tuttavia, tra gli elementi particolarmente richiesti dai giocatori ma ancora mancanti c'è una modalità a 60 frame al secondo, che a quanto pare arriverà tra poco, con l'aggiornamento 4.5. Watch Dogs: Legion non prevede infatti tale frame-rate nelle sue versioni console, essendo bloccato a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S, ma a quanto pare la cosa è destinata a cambiare presto.

Non ci sono ancora tempistiche precise sull'uscita dell'aggiornamento in questione, ma considerando che si dovrebbe trattare di un update intermedio i tempi dovrebbero essere più ristretti rispetto a un Title Update completo.

Peraltro, la patch è già in lavorazione da tempo e sappiamo che conterrà varie correzioni a bug e problemi rilevati nel gioco, alcuni dei quali emersi proprio in corrispondenza con il rilascio del nuovo personaggio Mina in DLC. Inoltre, è previsto l'arrivo di una nuova Tacticatl Op chiamata Project OMNI come contenuto aggiuntivo.

Di recente, Ubisoft ha confermato che il DLC intitolato Bloodline di Watch Dogs: Legion arriverà entro la fine di giugno, contenendo all'interno della nuova storia anche Aiden Pearce, il protagonista del primo capitolo della serie.