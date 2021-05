Watch Dogs Legion: trailer dell'update 1 del 4 maggio svela tutte le novità

Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'update 1 del 4 maggio 2021 dedicato a Watch Dogs Legion. Il filmato mostra i nuovi contenuti per la Modalità Online e per i possessori del Season Pass. Vediamo tutti i dettagli.

I possessori del season pass di Watch Dogs Legion potranno giocare nei panni del nuovo personaggio Mina Sidhu nella storia principale e nella modalità online. Sidhu dispone di poteri mentali per impossessarsi dei nemici. In questo modo i giocatori potranno affrontare le sfide in modi nuovi. Il personaggio è in anche in grado di stordire e abbattere i nemici con il solo potere della mente. Inoltre, i possessori del Season Pass accederanno al terzo capitolo delle missioni della storia del DedSec: la missione si chiama "Swipe a destra" e vede in azione il DedSec che si infiltra in un giro di contrabbando per ottenere informazioni su un antico manufatto.

Watch Dogs Legion: la nuova protagonista

Nella modalità online di Watch Dogs Legion potremo trovare anche tre ulteriori missioni co-op, giocabili con un massimo di tre altri amici. Ci saranno anche altri cinque compiti. Gli attivisti potranno anche accedere a due nuovi gadget. Sono inoltre in arrivo anche nuove tipologie di personaggio giocabili: ci sarà l'addetto al primo soccorso e il DJ (sia nel single player che nella modalità online). Gli addetti al primo soccorso possono piazzare uno scudo RA che protegge dai colpi nemici. Il DJ può invece potenziare gli alleati e sabotare i nemici. Sono poi in arrivo nuove feature basate sul feedback dei giocatori. Ci saranno nuove opzioni per personalizzare i personaggi, compresi i capelli e le body art.

