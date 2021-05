PlayStation ha annunciato una partnership con Discord

PlayStation ha stretto una partnership con Discord. Ad annunciarlo il CEO Jim Ryan in persona sul sito istituzionale di SIE, che ha parlato di collaborazione in corso tra il team del noto programma di comunicazione e quello PlayStation, per integrare Discord nell'esperienza social e di gioco del PlayStation Network.

"Il nostro obiettivo è di avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e mobile a partire dall'inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e comunità di stare in contatto, di divertirsi e di comunicare più facilmente mentre giocano insieme." Ha dichiarato un Ryan più che soddisfatto di dare la notizia.

Ryan ha anche annunciato un investimento di Sony in Discord, di cui ha acquisito una quota di minoranza. Naturalmente entrambe le parti sono estasiate dall'accordo, che vedono come strategico per il loro futuro. In effetti entrare nel mondo PlayStation significa ottenere milioni di utenti in più.

Da notare che nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che Microsoft fosse in trattativa con Discord per acquistare la piattaforma. Discord pare però aver rifiutato le lusinghe economiche della casa di Redmond. Sembra che abbia considerato più vantaggioso stringerne un patto con Sony.

Comunque la si pensi, si tratta di un'ottima notizia per gli utenti PlayStation, vista la versatilità e qualità di Discord rispetto ad altri sistemi di comunicazione.