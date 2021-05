Baldo: video gameplay da 13 minuti per lo Zelda-like in stile Studio Ghibli

Baldo, lo Zelda-like ispirato allo stile dello Studio Ghibli, è tornato a mostrarsi con un video gameplay da 13 minuti, che potete vedere qui sopra. In questo gioco, in arrivo su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, controlleremo Baldo, un bambino del Villaggio Kidoge. Il questo filmato possiamo vedere alcune sezioni di gioco, con alcuni tagli pensati per evitare spoiler.

Baldo, come ogni buon Zelda-like, si baserà molto sull'esplorazione. Nel filmato vediamo che Baldo esplora il villaggio e completa una serie di semplici missioni secondarie, sbloccando scorciatoie e ottenendo varie risorse. Gli abitanti assegnano infatti compiti di varia natura e danno suggerimenti su dove trovare nuove ricompense.

Nel video possiamo anche vedere un dungeon, al quale Baldo accede per errore cadendo in un buco nel terreno. All'inizio del dungeon, c'è una specie di robot bloccato da un albero, che richiama alla mente lo stile dei macchinari di Laputa - Castello nel cielo. Dopo un taglio, vediamo che Baldo ottiene un oggetto dal robot, e un gufo parlante afferma che il nostro protagonista è "il prescelto", un bambino puro di cuore. Il suo compito sarà contrapporsi a un malvagio "senza-cuore" che sta per risvegliarsi.

Per il momento, possiamo vedere che il gioco ha uno stile grafico interessante, anche se chiaramente - in qualità di progetto indie - non raggiunge lo stesso livello tecnico di opere più grandi come Ni no Kuni. Ora, non ci rimane altro da fare se non scoprire la data di uscita di Baldo.

Sappiamo anche che Baldo conterrà una simpatica citazione di The Secret of Monkey Island.