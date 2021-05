Dead Island 2 e Saints Row 5 saranno esclusive dell'Epic Games Store, almeno stando a un grafico mostrato in apertura del processo che vede contrapposte Epic Games e Apple, processo che rischia di svelare indirettamente moltissime informazioni riservate dell'industria videoludica.

Esclusive Epic Games Store

Purtroppo il grafico non è leggibilissimo, ma di fatto possiamo dire che ha svelato l'esclusiva soltanto dei dei due giochi citati. In realtà ce ne potrebbero essere altre, ma non appaiono perché si tratta di titoli non ancora annunciati dai relativi editori. Certo, nel caso di Dead Island 2 e Saints Row 5 parlare di giochi annunciati è grossa, nel senso che il primo è stato presentato anni fa per poi sparire dai radar e essere rifatto da zero, mentre del secondo se ne conosce l'esistenza ma non è stato ancora presentato. Comunque sia sappiate che per giocare entrambi dovrete acquistarli sull'Epic Games Store, almeno per un certo periodo (immaginiamo per sei mesi o un anno).