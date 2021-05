Rocket League: trailer mostra il DLC dedicato alla Nascar 2021, disponibile a breve

Psyonix ha annunciato che è in arrivo un nuovo DLC Fan Pack dedicato alla Nascar 2021 per Rocket League tramite un nuovo trailer. Precisamente, dal 6 maggio 2021 sarà possibile acquistare all'interno del negozio oggetti del videogame questo pacchetto di contenuti, che ovviamente include macchine, decalcomanie, banner e ruote. Vediamo tutti i dettagli.

All'interno del Nascar 2021 Fan Pack sarà possibile ottenere i seguenti contenuti per Rocket League:



Nascar Ford Mustang, con le decalcomanie Roush Fenway Racing #6, Stewart-Haas Racing #10, Team Penske #22 e relativi banner per il giocatore

Nascar Chevrolet Camaro, con le decalcomanie Chip Ganassi Racing #1, Richard Childress Racing #3, Hendrick Motorsports #9, Richard Petty Motorsports #43

Nascar Toyota Camry, con le decalcomanie Joe Gibbs Racing #18 e 23XI Racing #23

Una decalcomania RL per tutte le macchine del pacchetto

Le ruote Goodyear Racing

Inoltre, tutti i giocatori di Rocket League possono ottenere gratis una scia Nascar, sempre dal 6 maggio 2021.

Rocket League: Nascar 2021

Come sempre, gli oggetti inclusi in questo pacchetto possono essere usati solo con le macchine Nascar e non con altri mezzi. Le macchine Nascar, però, possono essere personalizzate con i normali cosmetici a disposizione del giocatore. Vi segnaliamo anche che questo pacchetto Nascar 2021 sarà disponibile nel negozio in-game di Rocket League solo fino al 12 maggio, ma sarà reso disponibile di nuovo nel corso dell'anno in concomitanza con gli eventi Nascar più importanti. Il costo è di 2.000 crediti.

Negli ultimi tempi sono state rese disponibili in Rocket League anche la Lamborghini Huracán STO e la Ford F-150.