Rocket League: trailer svela Lamborghini Huracán STO, disponibile per pochi giorni

Psyonix ha annunciato una nuova partnership con Lamborghini per introdurre all'interno di Rocket League nuovi contenuti basati sul brand di auto di lusso. Uno dei primi contenuti in arrivo è un bundle dedicato alla Lamborghini Huracán STO. Potete vederne il trailer qui sopra.

La Lamborghini Huracán STO sarà disponibile all'interno di un bundle che comprende anche un nuovo audio dedicato al motore del mezzo, due set di ruote (chiamate semplicemente versione 1 e versione 2), una decalcomania a tema, un banner e due antenne, una a tema Huracán STO e una generica a tema Lamborghini. Il bundle può essere acquistato tramite il negozio oggetti di Rocket League per 2.000 crediti. È disponibile dal 21 aprile 2021 fino al 27 aprile 2021. Un banner Lamborghini sarà disponibile anche in formato gratuito per tutti i giocatori da domani, 22 aprile.

Rocket League: Laborghini Huracàn STO

La Lamborghini Huracán STO per Rocket League arriva insieme a un nuovo evento chiamato Battle of the Bulls. Lamborghini sponsorizzerà anche la Rocket League Championship Series (RLCS) X Lamborghini Open. La partnership tra le due realtà è quindi sempre più solida.

Anche altre case produttrici di automobili hanno dato vita a partnership con Rocket League; vi avevamo infatti svelato la Ford F-150: è uno spettacolo, anche con le ruote kiwi.