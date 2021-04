League of Legends e Uniqlo danno vita ad una collaborazione esclusiva, le foto

Riot Games ha annunciato che League of Legends e Uniqlo danno vita ad una collaborazione esclusiva. La collezione League of Legends UT sarà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio 2021. Le due aziende hanno mostrato le prime foto di alcuni capi d'abbigliamento.

La collezione League of Legends UT comprende sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni (personaggi) più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA.

Le magliette della collezione League of Legends UT.

"UNIQLO ha l'obiettivo di creare forme di espressione uniche e personalizzate attraverso le sue collezioni UT e condividiamo con loro una passione simile, che noi mettiamo in tutto ciò che creiamo per i giocatori di Riot Games", ha dichiarato Ryan Crosby, responsabile del marketing di Riot Entertainment e dei prodotti di consumo di Riot Games. "Siamo orgogliosi di avere l'opportunità di collaborare con un'azienda che valorizza creatività ed espressione personale in tutte le forme in cui possono manifestarsi."

Le t-shirt verranno vendute a 14,90 € l'una e saranno disponibili nelle taglie comprese tra XXS e 3XL. La collezione League of Legends UT sarà disponibile in tutto il mondo sul sito web di UNIQLO.

Come vi sembrano?