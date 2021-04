FIFA 21 domina la classifica settimanale in UK, ma Cyberpunk 2077 risale

Come ogni settimana, il mercato UK - uno dei più grandi in Europa e importante indicatore dei risultati dei videogiochi - svela la classifica dei titoli più venduti in formato fisico. Grazie ai dati condivisi da Pushsquare, possiamo vedere che FIFA 21 ottiene la prima posizione della classifica, lottando ancora una volta con Animal Crossing New Horizons che si deve accontentare della seconda posizione. C'è però una sorpresa, in quanto Cyberpunk 2077 risale la classifica e arriva in nona posizione.

Ecco la classifica settimanale delle vendite videoludiche in UK:



FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Monster Hunter Rise Assassin's Creed Valhalla Cyberpunk 2077 Call of Duty: Black Ops Cold War

Cyberpunk 2077 risale la classifica

Come sempre, il mercato fisico in UK è in buona parte occupato dai giochi di Nintendo Switch. Oltre al già citato Animal Crossing New Horizons, troviamo Super Mario 3D Wolrd + Bowser's Fury (recente successo della grande N), seguito a ruota da Mario Kart 8 Deluxe (che è un successo strepitoso anche negli USA). Non manca come sempre Minecraft in versione Switch e il recente Monster Hunter Rise, che perde alcune posizioni rispetto alla settimana di uscita ma riesce comunque a mantenersi nella Top 10.

Anche se "solo" in nona posizione, anche Cyberpunk 2077 fa la propria comparsa, probabilmente grazie al fatto che recentemente sono stati rilasciati vari update correttivi, che hanno spinto più persone a comprare il gioco. Fuori dalla classifica troviamo anche Ghost of Tsushima, che per poco non scalza Call of Duty Black Ops Cold War. Continua poi il successo di Assassin's Creed Valhalla.