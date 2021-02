Rocket League: la Ford F-150 è uno spettacolo, anche con le ruote kiwi

Lo sviluppatore Psyonix ha creato una partnership con il produttore di automobili Ford per rilasciare all'interno di Rocket League una versione digitale della Ford F-150. Sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2021 all'interno del negozio oggetti del gioco. Potete vederla in azione nel video presente nel tweet in calce alla notizia: si tratta di un mezzo molto bello, anche con le ruote kiwi.

La Ford F-150 sarà disponibile all'interno di Rocket League a partire dal 20 febbraio, come detto, e rimarrà a disposizione fino al 28 febbraio 2021. Il costo sarà di 1.500 crediti per l'intero bundle che include non solo il mezzo, ma anche la decalcomania Chariman, le ruote SE, l'audio del suo motore, e un turbo dedicato, oltre che un banner giocatore a tema. Tutti questi elementi possono essere usati unicamente con la Ford F-150, non con gli altri mezzi. L'auto non può essere personalizzata con oggetti di altre IP, ma si possono usare diverse ruote, turbo, cappelli e suoni.

Secondo quanto segnalato da Psyonix, la Ford F-150 ha la stessa hitbox dei veicoli Octane. Oltre a questo nuovo mezzo, Ford aiuterà Rocket League con un evento e-sportivo che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio. Parliamo del Ford + Rocket League Freestyle Invitational. Si tratta di uno show nel quale i migliori freestyler si esibiranno in varie mosse davanti a dei giudici.

Infine, vi ricordiamo che recentemente Rocket League è diventato un gioco di football per celebrare il Super Bowl LV.