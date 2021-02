PS4: sconti PlayStation Store "A Tutto Giappone", migliori offerte del 10 febbraio

Oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, Sony ha reso disponibili i nuovi sconti del PlayStation Store per PS4. Si tratta della classica categoria "A Tutto Giappone" (Big in Japan, in inglese) che propone molteplici sconti sui migliori giochi del Sol Levante che saranno disponibili fino al 25 febbraio 2021. Volete sapere quali sono le migliori offerte del PS Store? Ecco la nostra selezione.

Prima di tutto, visto che parliamo di un "A Tutto Giappone", citiamo un po' di tie-in basati sugli anime più amati dal pubblico. Possiamo trovare NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 che costa solo 9.99 euro. Abbiamo poi Dragon Ball Z Kakarot che con uno sconto del 60% arriva a soli 27.99 euro. Come non citare poi Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, disponibile da ora a 15.99 euro. Non dimenticate poi My Hero One's Justice 2, al prezzo di 34.99 euro.

A Tutto Giappone però non è solo un concentrato di anime. Tra gli sconti PS4 del PS Store abbiamo anche Dark Souls Remastered a 11.99 euro, ma anche Dark Souls 2 Scholar of the First Sin a 9.99 euro e, per chiudere il cerchio, Dark Souls 3 a 12.49 euro.

Se apprezzate le grafiche cartoon, allora non dovete perdervi anche le offerte del PS Store dedicate a Ni no Kuni II: Il destino di un regno a 9.79 euro, Tales of Berseria a 9.99 euro e Kingdom Hearts All in One a 27.49 euro. Se cercate uno sparatutto, potete trovare anche Vanquish al prezzo di 12.49 euro.

Se volete esplorare l'intero catalogo di offerte del PS Store per PS4 introdotte da Sony in "A Tutto Giappone", avete tempo da oggi, 10 febbraio, fino al 25 febbraio. Vi basta quindi andare a questo indirizzo.

