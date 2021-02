Fortnite x Tron, crossover in arrivo? Indizi e un misterioso portale nel gioco

Fortnite potrebbe presto ospitare un crossover con Tron, il celebre film di Steven Lisberger e Disney recentemente diventato una serie, stando ad alcuni indizi e a uno strano portale comparso proprio all'interno del gioco Epic Games.

L'associazione sarebbe anche particolarmente sensata, considerando che Tron è stato forse il primo film a trattare dei videogiochi in senso cinematografico, in una storia fantascientifica che metteva in scena un monto alternativo digitalizzato del tutto simile ai mondi simulati dei videogiochi, con un gusto spiccatamente anni 80, all'epoca.

L'indizio principale è fornito dallo strano portale che è spuntato all'interno della mappa di Fortnite, che mostra una sorta di panorama futuristico e luminoso. A ben vedere, vi si può scorgere una tipica scena del recente nuovo film di Tron e la somiglianza sembra ben più di una coincidenza.





A rafforzare l'ipotesi c'è anche un nuovo messaggio in codice su Twitter, sistema che è stato già utilizzato in precedenza per costruire dei teaser sui nuovi contenuti in arrivo per Fortnite con l'espediente della "trasmissione in arrivo". In questo caso, il messaggio riporta "Combattono per gli utenti", cosa che potrebbe avere a che fare con il mondo alternativo di Tron e le sue connessioni con il mondo reale, oltre ad essere caratterizzato da suoni che sembrano rimandare al film.