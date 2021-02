Fortnite x Fall Guys: crossover in arrivo, i dettagli scoperti in anticipo

Fortnite e Fall Guys Ultimate Knockout devono il proprio successo a molti fattori, ma uno dei più facili da comprendere è la loro tendenza a proporre vari crossover con altri giochi, cominciando prima di tutto con i costumi, elemento "fondamentale" di entrambe le esperienze. Ora, pare che i due grandi nomi siano pronti per una collaborazione.

Pare infatti che all'interno di Fall Guys Ultimate Knockout siano state scovate nuove linee di codice che rimandano a cinque costumi creati sulla base delle figure più iconiche di Fortnite. Parliamo di "Llama", "Cuddle Team Leader", "Peely", "Bunny Brawler" e "Ripley". Attualmente non è chiaro quanto questa collaborazione possa avere inizio, ma @FNLeaksAndInfo suggerisce che potrebbe avere luogo intorno al periodo pasquale, visto che "Bunny Brawler" è uno dei cosmetici inclusi nel crossover.

Ovviamente nulla di tutto questo è ufficiale, quindi per il momento non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Di norma i dataminer non sbagliano e queste righe di codice sono estremamente esplicite, visto che recitano "Fortnite" al proprio interno, come potete vedere voi stessi nel tweet in calce.

Infine, questa collaborazione dà da pensare: possibile che anche Fortnite voglia introdurre contenuti dedicati a Fall Guys all'interno del proprio negozio in-game? Speriamo di ricevere presto nuove informazioni in merito.

Vi ricordiamo anche che il recente update 3.03 peggiora la grafica, non è un errore.