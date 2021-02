Steelrising: fase di test in arrivo per il gioco dei creatori di Greedfall

Spiders, già autore dell'apprezzato Greedfall, ha annunciato che darà il via a una fase di test online del suo nuovo gioco: Steelrising. Il playtest avrà luogo a marzo: per il momento non è stata indicata una data di inizio precisa, ma la durata di questa prova sarà di circa 7 - 10 giorni e avrà luogo su Steam. Chiunque sarà scelto per prendere parte a questa prova, dovrà accettare un accordo di non divulgazione e non potrà condividere informazioni sulla build di Steelrising testata.

Se siete interessati a questa fase di test online di Steelrising, non dovete far altro che andare a questo indirizzo. Nel caso nel quale non conosciate questo nuovo videogioco di Spiders, sappiate che si tratta di una nuova avventura ambientata in una versione alternativa della Terra e, precisamente, nella Francia Rivoluzionaria. Noi saremo Aegis (egida/protezione/scudo, in latino), la guardia del corpo robotica di Maria Antonietta.

Avremo il compito di trovare il nostro creatore e mettere fine alla tirannia di Re Luigi XVI e scontrarci con un'armata di robot che cerca di porre fine alla Rivoluzione. La Parigi che apparirà in Steelrising si baserà su quella reale e includerà molteplici monumenti famosi, compresi alcuni che non esistono più come il Grand Châtelet e la Torre del Tempio.

Aegis disporrà di armi inserite direttamente nel corpo che potranno essere potenziate con vari oggetti ottenuti esplorando. La si potrà rendere più forte, più resistente o più veloce. Ci saranno sette famiglie di armi corpo a corpo, fucili alchemici per il lungo raggio e altre opzioni di combattimento più potenti. Anche se non sappiamo ancora di preciso come sarà il gioco, Steelrising è tra i titoli più intriganti in sviluppo dopo i buoni risultati ottenuti con Greedfall.

In attesa di novità, vi ricordiamo che potete vedere il trailer d'annuncio di questo action GdR qui.