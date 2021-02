Xbox Series X|S, il video sulle generazioni a confronto potrebbe farvi commuovere

Il nuovo video promozionale di Xbox Series X|S mette due generazioni a confronto, documentando un interessante esperimento sociale che potrebbe farvi commuovere.

A poche ore dalla notizia che Xbox Series X e S sono state le console più vendute in UK a gennaio, ecco che arriva una storia proveniente proprio dal Regno Unito, per la precisione da Bolton.

Facciamo la conoscenza di Mary, un'anziana signora che vive da sola: i suoi parenti vivono lontano e si vedono raramente, finché a suo nipote Jason non viene un'idea, quella di conoscerla giocando insieme con Xbox.

Le prime settimane sono ovviamente un viaggio nell'ignoto per la donna, poco avvezza alla tecnologia come la maggior parte delle persone di una certa età, ma pian piano le cose migliorano e il gioco online serve ai due per conoscersi meglio.

Da Minecraft a Forza Horizon 4, passando naturalmente per Sea of Thieves, le occasioni di confronto non mancano per Mary e Jason, che scoprono di divertirsi insieme a dispetto della distanza e dell'età.

"When everybody plays, we all win" è la chiosa finale del video, che senz'altro ispirerà qualcuno a tentare un percorso simile per ristabilire un contatto con le persone care.