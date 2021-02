Fortnite: l'update 3.03 peggiora la grafica, non è un errore

Epic Games ha da poco rilasciato una patch, precisamente la 15.30, per il suo battle royale. Fortnite, però, ha da poco ricevuto un nuovo update, il numero 3.03. Si tratta di un aggiornamento dedicato a tutte le piattaforme, con anche specifiche correzioni per PC e PS5. Tra tutte le modifiche, però, ve ne è una che colpirà i giocatori: la grafica è peggiorata - in modalità Prestazioni - e non si tratta di un errore.

Come potete vedere voi stessi nel tweet di Fortnite Status in calce, Epic Games ha spiegato di aver preso la decisione di diminuire la qualità delle texture quando un giocatore seleziona la modalità Prestazioni. Perché? Come probabilmente avrete già intuito, poiché in tal modo il frame rate è più stabile e alto e si evitano problemi tecnici.

Non possiamo certo criticare Epic Games per questa scelta: dopotutto se un giocatore seleziona la modalità Prestazioni vuole puntare al frame rate più alto possibile. Le altre modalità grafiche non sono state modificate, o perlomeno non vi sono indicazioni in merito. Come detto, però, non si tratta dell'unica modifica apportata a Fortnite.

Per quanto riguarda la versione PS5, Fortnite Status spiega che sono stati risolti problemi di stabilità. Su PC sono stati limitati i problemi di prestazioni, pur vero che chi utilizza DX 12 potrebbe ancora avere problemi. Sono poi stati risolti un bug legato ai tornei e uno della modalità Creativa.

Inoltre, Epic Games specifica quali problemi di Fortnite sono noti e in via di risoluzione. Su PS5, alcuni giocatori subiscono un crash quando usano l'emote dell'Ascia Leviatano di Kratos. Su tutte le versioni, invece, le cabine telefoniche non rispettano le impostazioni dell'isola quanto l'impostazione "Inizia con il piccone" è impostato su "no": per il momento l'unico modo per evitare il problema è impostare "sì". Infine, un'impostazione grafica mobile della risoluzione 3D si imposta a 75% in modo automatico a ogni avvio, anche se il giocatore ha salvato un valore 100% alla precedente sessione.

Vi segnaliamo inoltre che un crossover con Five Nights at Freddy's è in arrivo per un dataminer.