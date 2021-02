Fortnite: crossover con Five Nights at Freddy’s in arrivo per un dataminer

Sin da quando Epic Games ha lanciato Fortnite nel 2017, il battle royale online ha subito una grande quantità di cambiamenti. Gli sviluppatori, soprattutto nelle ultime stagioni, puntano in particolar modo sui crossover. Recentemente abbiamo visto un crossover che includeva Star Wars e God of War (solo per citarne un paio). Ora, sembra che sia giunto il momento di vedere in azione personaggi provenienti dal franchise di Five Nights at Freddy's?

Il leaker di Fortnite HYPEX ha trovato delle prove che indicherebbero un crossover con Five Nights at Freddy's. Potrebbe quindi essere in lavorazione per la quinta stagione, ovvero quella in corso. Apparentemente, è stata scoperta una nuova skin nascosta nei file del gioco con il nome in codice "FrenchFry": si potrebbe trattare di Freddy Fazbear di Five Nights at Freddy's. Di norma la prima lettera in ogni nome in codice corrisponde al nome di un personaggio su cui si basa la skin: un facile esempio è la skin di Tyler "Ninja" Blevin, noto streamer e giocatore di Fortnite, che aveva il nome in codice "TourBus".

HYPEX ha anche trovato sette file audio che assomigliano ai passi di Foxy in Five Nights at Freddy's. Un crossover tra Fortnite e Five Nights at Freddy's sarebbe di certo interessante e apprezzato dai fan dei due franchise, ma finché non avremo informazioni ufficiali da parte di Epic Games non potremo fare altro se non classificare queste informazioni come rumor.

Sono più che ufficiali, invece, le novità di Fortnite 15.30: ecco i dettagli dell'aggiornamento, con le novità a tema Mandalorian.