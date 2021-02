PS5: negozio giapponese distrutto dai fan PlayStation e dai bagarini corre ai ripari

Il negozio giapponese distrutto dai fan PlayStation e dai bagarini desiderosi di acquistare una PS5 ha deciso di correre ai ripari, prendendo delle decisioni drastiche per evitare che si ripetano casi del genere. Stiamo parlando di Yodobashi Camera del quartiere di Akihabara, a Tokyo, che come ricorderete è stato salvato soltanto dall'intervento della polizia.

Stando a Famitsu, per acquistare la console, Yodobashi Camera ora richiede la spesa di punti d'oro accumulati su di una speciale carta di credito Visa (oltre ai soldi, naturalmente). Chi non la possiede già, può richiederla, ma deve attendere circa due settimane per riceverla.

Oltre a ciò, il negozio potrà controllare lo storico degli acquisti dei clienti e rifiutarsi di vendere PS5 a chi ne avesse già acquistata una. Naturalmente i clienti non potranno scambiarsi tra loro le carte. Penalizzato anche chi ha causato disordini o creato fastidi agli altri clienti.

Yodobashi Camera ha fatto anche presente che i rifornimenti di PS5 saranno irregolari, ossia che non c'è un calendario preciso in cui la console tornerà in vendita. In questo modo si spera che i fan più scalmanati e i bagarini siano sistemati e non creino più problemi.